Witting verlässt die VEU Feldkirch für den KAC

Mit Marcel Witting verlässt ein wichtiger Akteur der VEU Feldkirch die Lampert-Truppe in Richtung Rekordmeister KAC.

Bei der Kaderplanung der VEU Feldkirch gibt es weitere, wichtige Vertragsverlängerungen. Nur noch Formsache war die Verlängerung bei den beiden Legionären Steven Birnstill und Dylan Stanley, die ein weiteres Jahr in Feldkirch bleiben und dem Spiel der VEU auch in der kommenden AHL-Saison ihren Stempel aufdrücken werden. Beide sind absolute Vorzeigeprofis und deshalb auch wichtig als Vorbilder für die jüngeren Cracks in der Kampfmannschaft und den gesamten Nachwuchs der VEU. Goalie Alex Caffi hat schon vor wenigen Wochen seinen Vertrag verlängert.