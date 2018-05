Wissenschaftlich bestätigt: Das hat es mit den Eisheiligen auf sich!

Die Bezeichnung "Eisheilige" für die Tage zwischen dem 11. und 15. Mai geht auf den kirchlichen Heiligenkalender und die Prägung des ländlichen Lebens durch die kirchlichen Feste zurück. Das Wetter in diesen Tagen, das häufig von einem Frosteinbruch mit großen Schäden in der Landwirtschaft geprägt war, machte die Namen der Heiligen Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophia bis heute unvergessen.

Bezeichnend für die Eisheiligen sind eine Kältewelle und Nachtfröste, die Schäden an empfindlichem Saatgut, Keimlingen oder südländischen Topf- und Kübelpflanzen verursachen können. Entsprechend haben sich im Volksmund zahlreiche Bauernregeln dazu entwickelt. Für Gärtner gilt etwa: “Pflanze nie vor der Kalten Sophie”. Andere lauten: “Pankraz, Servaz, Bonifaz machen erst dem Sommer Platz” oder “Vor Bonifaz kein Sommer, nach der Sophie kein Frost”. Derber klingt es in Bayern und Österreich: “Die Pankrazi, Servazi und Bonifazi sind drei frostige Bazi und zum Schluss fehlt nie die kalte Sophie.”

Bodenfrost wird in diesem Jahr ohnehin kein Thema sein. Die Wahrscheinlichkeit für die Eisheiligen hat den Meteorologen zufolge ohnehin in den vergangenen Jahren deutlich abgenommen.

Mamertus (11. Mai) wird vor allem in Norddeutschland und den Niederlanden zu den Eisheiligen gezählt. Er führte als Bischof des französischen Vienne die dreitägigen Bitttage vor Christi Himmelfahrt ein, die noch heute in der Kirche begangen werden; er starb um 474 n. Chr.

Servatius (13. Mai) war im 4. Jahrhundert Bischof von Tongern und starb am 13. Mai 384 in Maastricht. In ganz Westeuropa breitete sich seine Verehrung schnell aus. Sein Grab in der Servatiuskirche in Maastricht wurde ein vielbesuchtes Wallfahrtsziel.