Wirtschaftsminister Mahrer auf keiner ÖVP-Liste

Für ein Ministeramt würde Mahrer aber wieder zur Verfügung stehen - © APA

Der Name von Wirtschafts- und Wissenschaftsminister Harald Mahrer findet sich auf keiner der Listen seiner ÖVP für die Nationalratswahl – weder im Bund, noch in seiner Heimat Wien. Auf APA-Anfrage will er deswegen aber nicht zwangsläufig das Ende seiner politischen Laufbahn sehen.