Wirtschaftsklima in Eurozone so gut wie zuletzt im Jahr 2000

Der Eurozone geht es laut Experten gut - © APA (Helmut Fohringer)

Das Wirtschaftsklima in der Eurozone ist so gut wie seit 17 Jahren nicht mehr. Das Barometer stieg im dritten Quartal um 8,8 auf 35,2 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut am Donnerstag mitteilte. “Dies ist der höchste Wert seit Herbst 2000”, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. “Das starke Wachstum dürfte sich damit im zweiten Halbjahr 2017 fortsetzen.”