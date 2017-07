Wirtschaftskammerpräsident Hans-Peter Metzler

Wirtschaftskam­merpräsident Hans-Peter Metzler setzt auf modularen Unterricht, der es jungen Fachkräften erlaubt, neben spezifischen und handwerk­lichen Kenntnissen auch Kompetenzen in Sachen Nachhaltigkeit zu erwerben. „Regionale Bildung“ heißt auch, dass besonders inter­nationale Mitarbeiter mit Vorarlberger Identifikation zu Qualitätsbotschaftern wer­den können und sollen.

Was wurde bisher in Sachen „regional und fair“ umgesetzt bzw. erfolgreich auf den Weg gebracht?

METZLER: In den vergangenen Jahren konnten wir gemein­sam mit diversen Partnern neue Projekte initiieren, die allesamt das Thema „Regi­onalität“ im Fokus haben. Etwa das Projekt „Mehrwert für alle“, das auf die Vernet­zung von Landwirtschaft und Küche abzielt. Oder die Initiative „vo:dô“, die sich für 0-Kilometer-Menüs und Regionalität am Arlberg stark macht. Da ist einiges passiert auf lokaler und regionaler Ebene. In eine ähnliche Richtung geht auch die Initiative von Klaus Pleifer in seinem „Engel“. Er holte gerade mit dem Projekt „Vom Hof auf den Teller“ einen Anerkennungspreis beim Tourismusforum. Bei dieser Veranstaltungsreihe erläu­tern Landwirte alles über die Herkunft und Verarbeitung von Produkten, während diese von den Gästen genos­sen werden. Denken und genießen auf Vorarlberger Art geschieht auch über das Genuss Festival.

Und die Zukunftsstrategie?

METZLER: Vorarlberg hat mehr zu bieten als „nur“ Kässpätz­le, Riebel und Bergkäse. Dies soll an den 30 Genussveran­staltungstagen mit über 50 Programmpunkten kulina­risch zum Ausdruck kom­men. Neben Genussabenden mit Sterneköchen werden auch die herausragenden Vorarlberger Landwirte und Topproduzenten aus dem Alpenraum im Mittelpunkt stehen. Die Partnerschaft zwischen regionalen Nah­rungsmittelproduzenten und dem Tourismus hat, wie dies Beispiele zeigen, seit vielen Jahren Bestand und hat eine große Vielfalt an Angeboten für den Gast hervorgebracht. Vorarlberg bietet hierfür beste Voraussetzungen. Zahlreiche heimische Wirte setzen seit Jahren wichtige Zeichen in Richtung trans­parenter und konsequenter Anwendung von regionalen Rohstoffen in der Gastrono­mie. Daran arbeiten wir als Wirtschaftskammer und die Sparte Tourismus konse­quent weiter.

Bildung und Wissen sind Basis für eine prosperierende Lebens- und Wirtschaftsweise im Einklang mit der Natur. Welche Grundpfeiler muss eine zukunftsorientierte Ausbil­dungsoffensive haben?

METZLER: In erster Linie ist modularer Unterricht wichtig, der es den jungen Fachkräf­ten erlaubt, neben den fach­lichen und handwerklichen Kenntnissen auch Kompeten­zen in Sachen Nachhaltigkeit zu erwerben. Praxiszeiten etwa auf einem Weingut, in Sennereien, bei Bäckern oder in der Landwirtschaft schärfen das Bewusstsein über die Herkunft und Herstellung von Produkten. Die vielfältigen heimischen Produkte sind die beste Basis für kreative Kreationen in den Gastronomiebetrieben. Essen muss heutzutage nicht nur schmecken, sondern auch authentisch sein. Der Qualitätsanspruch in puncto Lebensmittel wird immer größer. Für den Wirt ergibt sich aus diesem Umdenken die Möglichkeit, sich über re­gionalen Genuss neu zu po­sitionieren. Die zahlreichen heimischen Wirte, die seit Jahren auf die transparente und konsequente Verarbei­tung regionaler Produkte setzen und damit höchst erfolgreich sind, sind das beste Beispiel dafür. Regio­nalität ist nun mal zum Wett­bewerbsvorteil geworden. Dieses Bewusstsein wollen wir unseren Nachwuchskräf­ten schon vom ersten Tag der Ausbildung an mitgeben.

Eine persönliche Einschätzung, wie „Regionalität = Lebensqua­lität“ bei Gästen, Bevölkerung, Unternehmern und Landwirten gleichermaßen erreicht werden kann. Und was hat das mit Na­tur- und Klimaschutz zu tun?

METZLER: Die Schonung der Umwelt ist Grundlage für einen qualitätsorientierten Tourismus. Touristische Projekte sind gesamthaft zu beurteilen, besonders in Hinblick auf die langfristige und nachhaltige Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Region und des Touris­muslandes Vorarlberg. Es muss einen Verzicht auf die Errichtung von touristischen Massenanziehungspunkten geben, die mit erheblichen Belastungen für Bevölke­rung, Natur und Umwelt verbunden sind und keine nachhaltige regionale Wert­schöpfung erwarten lassen. Genau dazu haben wir die „Tourismusstrategie Vorarl­berg 2020“ entwickelt, denn sie räumt der Regionalität und Nachhaltigkeit absolu­ten Vorrang ein. In diesem Sinne verstärken wir auch die regionale Bildung, was so viel heißt, wie dass wir die Mitarbeiter über die Beson­derheiten Vorarlbergs sehr gezielt schulen, ganz beson­ders unsere internationalen Mitarbeiter und Fachkräfte, die durch das Leben dieser Vorarlberger Identifikation zu Botschaftern der Marke Vorarlberg werden. Vorarl­berg hat beste Chancen, hier eine Vorreiterrolle einzuneh­men. Wir wollen die best­mögliche Qualität in unseren Betrieben anbieten und sind deshalb bereit, für ehrliche nachhaltige und umwelt­schonende Qualität mehr zu bezahlen sowie größere Anstrengungen zu unterneh­men, um die landwirtschaft­lichen Produkte im Land einzukaufen.