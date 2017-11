Wirtschaftskammer Vorarlberg fordert erneut Pflegelehre

Die Vorarlberger Wirtschaftskammer fordert eine Schaffung des Lehrberufs nach dem Vorbild eines Schweizer Erfolgsmodells.

Klaus Müller, Sprecher der Pflegeheime in der Wirtschaftskammer Vorarlberg, unternimmt einen neuen Vorstoß zur Schaffung der sogenannten Pflegelehre. “Wir brauchen in der Pflege mehr Mitarbeiter, das derzeitige System der schulischen Ausbildung kann den Bedarf nicht abdecken”, sagt Müller.

Praxis käme zu kurz

“Die Betriebe würden gerne selbst in die Ausbildung investieren und die notwendigen Kenntnisse auch in der Praxis übermitteln”, so Müller weiter. Besonders die Praxis käme in den Schulen zu kurz. Müller schwebt eibe vierjährige triale Ausbildung im Betrieb, in der Schule und überbetrieblich in Krankenhäusern oder im Bereich der Hauskrankenpflege vor.