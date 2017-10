Wirtschaftskammer-Präsident sondiert Nachfolger

Christoph Leitl gibt sich entspannt und bedeckt - © APA

Hinter vorgehaltener Hand werden seit Monaten Gerüchte über eine vorzeitige Ablöse Christoph Leitls an der Spitze von Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und Wirtschaftsbund gestreut; am Mittwoch, als das Präsidium des ÖVP-Wirtschaftsbundes tagte, verdichteten sich die Spekulationen. “Es drängt mich nichts”, sagte Leitl am Donnerstag zur APA, bestätigte aber auch erste Sondierungsgespräche.