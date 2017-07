Wirtschaften im Ein¬klang mit der Natur wird vom gesamten 11er-Team getragen.

„Um Grundlagen für Wohlstand und Lebensqualität auch für zukünftige Generationen zu bewahren, verpflichten wir uns zu nachhaltigem Handeln und Wirtschaften und geben täglich unser Bestes, um den Wünschen unserer Kunden nachzukommen“, erläutert 11er-Geschäftsführer Tho­mas Schwarz die Unterneh­mensphilosophie. „Wir über­nehmen Verantwortung für unsere Mitarbeiter und sind uns auch unserer ökologisch-sozialen Verantwortung als Industrieunternehmen be­wusst. Aus diesem Grund ergreifen wir Initiative und stellen uns dem Klimawandel aktiv entgegen.“

Naturgerecht produzieren

Als Hersteller von tiefgekühl­ten Kartoffelspezialitäten ist 11er auf fruchtbare Böden, sauberes Wasser und reine Luft angewiesen. „Wir wollen so naturgerecht wie möglich produzieren. So haben wir be­reits Anfang der 80er-Jahre in den Umweltschutz investiert und in der kartoffelverarbei­tenden Industrie die erste Bio­gasanlage am Produktionss­tandort in Frastanz errichtet sowie eine eigene Anlage zur Abwasseraufbereitung und Wärmerückgewinnung ins­talliert“, informiert Thomas Schwarz. „Mittlerweile konn­ten wir nicht nur unseren Energiebedarf, sondern auch die CO2-Emissionen substan­tiell verringern. Dennoch er­kennen wir die Dringlichkeit weiterer Maßnahmen und haben demzufolge Anfang 2015 mit dem 100-prozentigen Ausgleich aller CO2-Emissio­nen die 11er-Klimaschutzini­tiative ins Leben gerufen und als festen Bestandteil in unser Unternehmensleitbild integ­riert.“

Ziel der 11er-Klimainitiative

Das Ziel der 11er-Klimaschut­zinitiative ist die Klimaneu­tralität durch Vermeidung, Reduktion und Ausgleich von CO2-Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungs­kette. „Bis 2025 wollen wir deshalb 25 Prozent der Emis­sionen, für welche wir derzeit noch Emissionszertifikate er­werben, durch Vermeidung und Reduktion aus eigener Kraft ausgleichen“, erläutert Thomas Schwarz.

Nutzung von Abwärme

„Durch verschiedene Maß­nahmen am Firmenstandort reduzieren wir den CO2-Aus­stoß, der bei der Produktion unserer Spezialitäten anfällt. So nutzen wir die Abwär­me, die bei der Herstellung unserer Produkte entsteht, um damit wiederum die Blancheure verschiedener Produktionslinien sowie die Luftvorwärmung des Trock­nens zu versorgen“, erklärt Schwarz. „So sparen wir ca. zwei Mio. kWh pro Jahr an fossilen Brennstoffen und reduzieren unseren CO2-Fußabdruck.“

Erneuerbare Energien fördern

„Emissionen, die wir nicht vermeiden oder reduzieren können, gleichen wir durch den Erwerb von internatio­nal anerkannten Goldstan­dard- und VER-Emissions­zertifikaten aus. So fördern wir Projekte, die erneuerbare Energien, Energieeffizienz und viele weitere CO2-Spar­maßnahmen unterstützen“, schließt Thomas Schwarz.