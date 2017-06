Wirtschaft trotz Polit-Unsicherheiten überall gut unterwegs

Mit der Weltwirtschaft geht es Experten zufolge bergauf - © APA (dpa)

Rund um den Globus ist die Wirtschaft momentan in guter Verfassung, in Europa festigt sich der Konjunkturaufschwung, und auch in Österreich stehen die Zeichen klar auf Wachstum. Die Widerstandsfähigkeit von Real- und Finanzwirtschaft sei angesichts der hohen politischen Unsicherheit durchaus bemerkenswert, sagte der Chefvolkswirt des deutschen Allianz-Konzerns, Michael Heise, am Mittwoch in Wien.