Wirtschaft optimistisch: Millionen für Expansion

Die Vorarlber­ger Wirtschaft schafft jährlich rund 2000 neue Arbeitsplät­ze. Nicht nur das Wachstum der Wirtschaft ist auch heuer deutlich über dem österrei­chischen Durchschnitt, auch die Exportzahlen sollen 2016 an der Zehn-Milliarden-Euro-Marke kratzen. Die endgülti­ge Abrechnung folgt erst im Frühsommer.

Erfreulich: Die Vorarlberger Firmen halten am Standort fest und investieren große Summen in den Ausbau der Infrastruktur und eben in neue hochmoderne Arbeits­plätze im Land. Von diesen Aktivitäten profitieren au­ßerdem zahlreiche kleinere Unternehmen, ihre Mitar­beiter und die Region selbst, wie eine Studie der Indust­riellenvereinigung über die Bedeutung der großen Unter­nehmen für die gesamte wirt­schaftliche Wertschöpfung des Bundeslandes zeigt. Und in der Tat sind die Zahlen ein­drucksvoll.

Riesige Wertschöpfung

Werden nämlich alle Kon­sum- und Investitionseffekte, die durch die Tätigkeit dieser Firmen ausgelöst werden, berücksichtigt, generieren 16 Vorarlberger Leitbetriebe eine gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung in Vorarlberg von 3,19 Milliarden Euro, das entspricht einem Viertel der Vorarlberger Regionalwirt­schaft. Damit ist laut der Un­tersuchung jeder vierte Euro an regionaler Wertschöp­fung auf diese internationa­len Leitbetriebe Vorarlbergs rückrechenbar. In Österreich lösen die Aktivitäten der un­tersuchten Vorarlberger Be­triebe eine Wertschöpfung von 5,42 Milliarden Euro aus.

Und auch die im Dezember veröffentlichte Blitzumfra­ge der Bauwirtschaft un­terstreicht die volkswirt­schaftliche Bedeutung der Vorarlberger Leitbetriebe.

Weiteres Wachstum

Denn die Investitionsbereit­schaft und Wachstumsperspektiven nehmen Vorarl­bergs Unternehmen auch ins Jahr 2017 mit. Nach einem insgesamt sehr zufrieden­stellenden Jahr 2016 wird im ersten Halbjahr 2017 ein wei­teres Wachstum im Indust­rie- und Gewerbebau von vier Prozent erwartet, erklärte Innungsmeister-Stellvertre­ter Alexander Stroppa von der Bauinnung. So wurden im Vorjahr Großprojekte wie die neue Zentrale von Dop­pelmayr oder Meusburger in Wolfurt realisiert, die 2017 in Betrieb genommen werden. Für 2017 sind das neue Blum-Werk in Dornbirn und das Hochregallager von Rondo-Ganahl in Frastanz bereits in Bau, zahlreiche weitere Pro­jekte sind in Ausschreibung und in Planung. Erst kürzlich gab die Vor­arlberg Milch ihr Vorhaben bekannt, 25 Millionen Euro in neue Betriebsgebäude zu investieren. Weiter geht auch die Bautätigkeit im Industrie­gebiet Pfeller in Dornbirn. Z-Werkzeugbau wird das neue Hauptquartier noch diesen Monat beziehen, der High-Tech-Automotive-Lieferant Sonderhoff will im Frühjahr mit der Produktion im neuen Werk starten. Der bisherige Standort in Hörbranz wird übrigens weiter genutzt, so die Geschäftsführung.

Die allgemeine Auftragssi­tuation beurteilen die heimi­schen Bauunternehmer mit einem Plus von 7,6 Prozent besser als im Dezember 2015. Im ersten Halbjahr 2017 wird mit einem Anhalten der Kon­junktur gerechnet, allerdings etwas gedämpft auf4,8 Pro­zent.

Weiteres Plus im Jahr 2017

Unterschiedlich fällt die Ein­schätzung der Entwicklung 2017 in den einzelnen Sparten aus, erklärt Innungsmeister Peter Keckeis. Optimismus bestimmt auch den Wohnbau (plus 4,6 Prozent) und den Sanierungsbereich (plus 7,4 Prozent). Wie im Vorjahr wer­de die Konjunktur stark ge­tragen von den Vorarlberger Industrie- und Gewerbebe­trieben, deren Aufträge auch im kommenden Jahr laut Blitzumfrage um knapp vier Prozent steigen sollen, so die Einschätzung der Vorarlber­ger Baufirmen. Die Wirtschaft insgesamt wächst zwar nicht in dem Tempo wie die Bau­aufträge, doch die nationalen und internationalen Wirt­schaftsauguren gehen für die Vorarlberger Wirtschaft auch im neuen Jahr von Wachstum aus, wie die verschiedenen Untersuchungen zeigen. Und schaffen damit Mehrwert für alle.