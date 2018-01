Wirtschaft in Vorarlberg: "Wieder den Mensch in den Mittelpunkt rücken"

In der wirtschaftspolitischen Debatte müsse die Landesregierung ihren Fokus wieder auf die Arbeitnehmer im Ländle legen forderte Arbeiterkammer-Präsident Hubert Hämmerle bei der Präsentation eines Stadortpapiers zum Wirtschaftsstandort Vorarlberg.

Trotz Wirtschaftsboom sind viele Arbeitende zusätzlich auf Sozialleistunge angewiesen, berichtet der “ORF Vorarlberg” von der Präsentation des Standortpapiers. Die Expertise auf die sich AK-Präsident Hämmerle stützt stammt von der neuen Bereichsleiterin für Grundlagenarbeit in der Vorarlebrger Arbeiterkammer, Eva King. Sie hat mit ihrer Arbeit Handlungsschwerpunkte in der Vorarlberger Wirtschaftspolitik erarbeitet und sich dabei auf eine Analyse des Wirtschaftsstandortes Vorarlberg bezogen.

Die Botschaft lautet: “Vorarlbergs wirtschaftlicher Erfolg beruht auf dem Fleiß, der hohen Produktivität und der Innovationskraft der Arbeitnehmer.” Deshalb müsse die Politik in Zukunft die Rolle der Arbeitnehmer wieder in den Mittelpunkt ihrer Wirtschaftspolitik rücken und nicht jedem Zuruf des Kapitals hinterher springen.

Hubert Hämmerle fordert dehalb eine Korrektur des Kurses in der wirtschaftspolitischen Debatte der Landesregierung. Hier gehe es derzeit mehr um makroökonomische Kennzahlen, als um konkrete Lebenssituationen der in der Vorarlberger Wirtschaft tätigen Menschen. Die Landesregerung müsse sich nun wieder mehr den Interessen und Bedürfnissen der Arbeitnehmer zuwenden, da diese die tatsächlichen Leistungsträger des wirtschaftlichen Aufschwungs im Ländle seien.

Man schaue zwar viel auf gute Wirtschaftsdaten, vergesse dabei aber, danach zu sehen, wieviel bei den Arbeitnehmern ankomme, so King. Wenn Besteuerung so funktioniere, dass Unternehmen nichts zahlen und Kaptalerträge “flat-besteuert” würden, Arbeitnehmer aber progressiv die ganze Steuerlast trügen, dann breche die Gesellschaft tasächlich auseinander. Es sei also nicht nur wirtschaftlich, sondern auch demokratiepolitisch wichtig, ob Arbeiternehmervertreter wieder an den Verhandlungstisch geholt würden.