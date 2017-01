Wird in Hard ein 10-stöckiges Hochhaus gebaut?

Laut dem Bürgerforumseintrag soll in der Wagnergasse in Hard ein 10-stöckiges Gebäude entstehen. Solch eine Betonburg würde ganz klar nicht dem Ortskernbebauungsplan entsprechen und wäre somit gesetzeswidrig. VOL.AT hat bei der Gemeinde nachgefragt, was nun genau für dieses Grundstück geplant ist.

Vergeiner verweist auf Ortskernbebauungsplan

Laut dem Amtsleiter Martin Vergeiner kann die Gemeinde Hard nicht preisgeben, wer dort baut, da es sich dabei um ein privates Grundstück handelt. Was laut dem Amtsleiter stimme ist, dass die Betreiber sich derzeit in der Planungsphase befinden. Dennoch erklärt Vergeiner im Gespräch mit VOL.AT, dass man sich an den Ortskernbebauungsplan halte. Dementsprechend dürfte auf diesem Grundstück lediglich ein Gebäude mit zwei Stockwerken plus Dachgeschoss entstehen. Würde man höher bauen wollen und somit die Baunutzungszahl beziehungsweise die Höchstgeschosszahl überschreiten, würde man eine Ausnahme der Gemeindevertretung benötigt. Um diese zu erhalten, wird eine öffentliche Sitzung angesetzt, an welcher sich die Anrainer beteiligen könnten.

Gemeinde Hard © Gemeinde Hard

Widersprüche aus der Gemeinde

Im Gegensatz zu den Informationen des Amtsleiters, erklärte eine andere Person aus der Gemeinde Hard VOL.AT, dass genau an diesem besagten Grundstück in der Wagnergasse ein größeres Projekt geplant werde. Dort solle ein vierstöckiges Gebäude entstehen. Das würde nicht dem Ortskernbebauungsplan entsprechen. Deshalb habe diese Planung schon vermehrt zu Diskussionen innerhalb der Gemeinde geführt.