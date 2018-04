Wirbelwind mit Violine und Cello

Ein musikalischer Hochgenuss wurde in der Pfarrkirche Tisis bei einem Konzert mit Laida Alberdi an der Violine und Alexandr Karakhanyan am Cello geboten.

FELDKIRCH Die Violinistin Laida Alberdi, aufgewachsen im Baskenland, und Alexandr Karakhanyan am Cello, welcher in Feldkirch lebt und hier schon vielen bekannt ist, verzauberten das Publikum mit einem berauschenden Konzert, in dem sie ihr ganzes Können mal im Wechselspiel und mal im Duett temperamentvoll unter Beweis stellten.

Abwechslungsvoll wurden sowohl Werke russischer Komponisten als auch solche hispanischer Herkunft interpretiert. Bezaubernd wurden sowohl Gavotte, Berceuse, als auch die romantische Canzonetta von Reinhild Gliere vorgetragen. Temperamentvoll wurde es mit zahlreichen Tangos wie „La Cumparsita“ von Gerardo Matos Rodríguez aus Uruguay, „Volver“ sowie „El dia que me quieras“ von Carlos Gardel und „Libertango“ von Astor Piazzolla. Der schwungvolle Höhepunkt war die rasante Passacaglia von Johan Halvorsen, welche die Konzertbesucher zu stehenden Ovationen animierte.

Virtuose Talente

Hinter dem klassischen Hochgenuss in der Pfarrkirche standen zwei hervorragende musikalische Talente. Laida Alberdi erhielt ihren ersten Violinunterricht mit drei Jahren im baskischen San Sebastián. Es folgten ein Musikstudium in Pamplona und in Madrid. Die Preisträgerin vieler Wettbewerbe und Stipendien in Spanien und in der Schweiz trat schon auf bekannten Festivals sowie in Armenien, Georgien und Mittelamerika auf. Seit 2014 leitet Alberdi das Orchester von „Superar Suisse“ (El Sistema) in der Schweiz