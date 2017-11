Wirbel um Übergriffs-Vorwürfe gegen US-Senatskandidaten

Die Welle öffentlicher Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe durch Männer in Machtpositionen hat auch die US-Politik erreicht. Vier Frauen haben den ultrakonservativen Senatskandidaten Roy Moore (70) aus Alabama beschuldigt, ihnen nachgestellt zu haben, als sie Teenager waren. Moore, ein christlicher Fundamentalist, war demnach damals in seinen frühen Dreißigern.

Der Republikaner wies die Vorwürfe entschieden zurück: Am Samstag sprach der vierfache Vater von einer “Scharade”, die “Lügenmedien” und Opponenten gestartet hätten, um ihn bei der anstehenden Senatsnachwahl in Alabama am 12. Dezember um den Sieg zu bringen. Bei der Wahl geht es um die Neubesetzung des Sitzes, der durch den Wechsel von Jeff Sessions an die Spitze des Washingtoner Justizministeriums vakant geworden ist.