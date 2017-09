Wir verlosen drei Vignetten: Jetzt beim Gewinnspiel mitmachen

Am Montag gab die Asfinag bekannt, dass die nächste Vignette Kirschrot wird.

Mit dem Vignettenjahr 2018, also ab Dezember 2017, bekommt die österreichische Klebevignette eine digitale Schwester. Diese ist an das Kennzeichen gebunden und kann ab November online auf oder über die Asfinag-App “Unterwegs” gekauft werden. So erspart man sich das Aufkleben und das manchmal lästige Ablösen des alten Pickerls. Die Vignette für Motorräder wird 34,70 Euro kosten.

Neue Tarife 2018 für PKW (bzw. alle zweispurigen Kfz bis 3,5t hzG):

10-Tages-Vignette: EUR 9,00

2-Monats-Vignette: EUR 26,20

Jahresvignette: EUR 87,30

Neue Tarife 2018 für Motorräder (einspurige Kfz):

10-Tages-Vignette: EUR 5,20

2-Monats-Vignette: EUR 13,10

Jahresvignette: EUR 34,70