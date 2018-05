"Wir vergessen dich nie Keshi" - Trauermarsch für das Opfer von Imst

Bei einer Messerstecherei ist vergangenen Sonntag in Imst ein 17-jähriger Vorarlberger getötet worden. VOL.AT traf seine Freunde und sprach mit ihnen über ihren Verlust und über den für Freitag geplanten Trauermarsch.

Die Freunde und Schulkollegen sind zutiefst erschüttert über die Gewalttat. Dennoch wollen sie alle ein Zeichen setzen und einen Trauermarsch gegen Gewalt und zum Gedenken an Keshi veranstalten. Starten wird der Trauermarsch am kommenden Freitag, dem 18.05.2018 um 19 Uhr. Treffpunkt ist am Blauen Platz in Lustenau.