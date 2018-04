Wir suchen DICH

Sing-ing-Bings lädt nach Chorleiterwechsel zum Singen ein.

Nach dem bisherigen Gipfelpunkt, der Aufführung der Messe in C-Dur von Anton Bruckner in Rom, übergibt Markus Huemer nach zehnjähriger Leitung den Chor “Sing-ing-Bings” in neue Hände. Wieder einmal hat uns August Huemer unseren neuen Chorleiter übermittelt. Jorge Garcia gestaltet mit viel Elan und Spaß eine sehr abwechslungsreiche Probe. Mit seiner Erfahrung gibt er uns immer wieder Tipps und Tricks wie man Töne hält, hohe Töne besser meistert und vieles Mehr.