„Wir sind ein funktionierendes Puzzle“

Seit 50 Jahren gibt es die Volks- und Mittelschule Muntlix.

Zwischenwasser. Anfang der 60er Jahre geplant, 1965-1967 gebaut, 1968 feierlich eröffnet, 2001 dann komplett saniert. Die zentral im Ortsteil Muntlix gelegene Volks- und Mittelschule Zwischenwasser feiert ihr 50jähriges Bestehen. Insgesamt 177 Schülern bietet sie heute eine Bildungsheimat, 28 Lehrer unterrichten die Kinder. Zu Beginn stand die große Herausforderung über den Kauf und Abtausch von Grundstücken die entsprechende Fläche im Ortszentrum zu schaffen. 16 Millionen Schilling, oder gut 1,16 Millionen Euro hat der Bau gekostet. Die Renovierung und Umstellung im Jahr 2001 war dann mehr als doppelt so teuer. Dafür ist die Schule heute ein ökologischer Vorzeigebetrieb inklusive großflächiger Photovoltaikanlage und Hackschnitzelheizung. Auch die Aufgaben haben sich verändert, das Angebot einer Mittagsbetreuung inklusive Essen ist in Zwischenwasser schon längst Standard. Die nächsten Herausforderungen stehen bereits an. So ist eine natürliche Spielelandschaft im Pausenhof in Planung, zudem soll die Digitalisierung des Unterrichts vorangetrieben werden.