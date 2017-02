„Wir setzen uns für das Landleben ein“

Es sagt schon der Name des Vereins – Landjugend Klostertal – dieser Verein besteht aus jungen Menschen, die sich für das Land, nämlich Landwirtschaft und Landleben im Klostertal einsetzen. Als Mitglied hat man die Möglichkeit, gemeinsam aktiv sich dafür einzusetzen, wie z. B. für den Erhalt von landwirtschaftlichen Flächen, für den Informationsfluss bzgl. Milchwirtschaft, usw. Die Landjugend Klostertal ist eine Gebietsgruppe des Dachverbandes Vorarlberg. Die Landjugend steht für Weiterbildung, Landwirtschaft, Aktive Freizeitgestaltung und Soziales. Dieses Leitbild wird durch das Angebot von Fortbildungen in landwirtschaftlicher Hinsicht, aber auch z. B. Rhetorikkurse, usw., Freizeit und Sport, wie der bekannte 4er-Cup gelebt. Die Wahrnehmung der Verantwortung für den anderen und den Lebensraum und den ländlichen Raum, die Weiterbildung und Förderung insbesondere der bäuerlichen und ländlichen Jugend, die Kultur- und Brauchtumspflege und die Förderung der Gesundheit und körperlichen Ertüchtigung stehen ebenfalls im Leitbild der Landjugend Vorarlberg. Der Landjugend Klostertal stehen Alexander Lutz als Obmann und Maria Dünser als Leiterin vor. Sie und ihr Team organisieren neben Aktivitäten für die Mitglieder auch Veranstaltungen für die Allgemeinheit. So ist der jährliche Älplerball eine fixe Veranstaltung im Kalender der Landjugend. Zudem unterstützen sie die Aktivitäten ihres Dachverbandes. Neue Mitglieder sind immer herzlich willkommen. Allgemeine Informationen rund um die Landjugend Vorarlberg gibt es unter www.vbglandjugend.at oder der Landjugend Klostertal unter www.facebook.com/ljklostertal.

Warum bist du bei der Landjugend Klostertal?

Maria Dünser, 17 Jahre

Wir haben zuhause eine Landwirtschaft und ich bin natürlich vorbelastet. Die Landwirtschaft ist mir wichtig. Mit der Landjugend können wir anderen zeigen, wie wichtig die Landwirtschaft ist und dass sich auch junge Menschen dafür einsetzen. Mein schulischer Werdegang hat auch mit Landwirtschaft zu tun. Nach der Landwirtschaftsschule in Hohenems besuche ich jetzt die HBLFA in Kematen. Als Leiterin der Landjugend Klostertal möchte ich junge Menschen motivieren, dabei zu sein und gemeinsam mit uns für das Landleben einzusetzen.

Christoph Burtscher, 21 Jahre

Ich bin schon lange bei der Landjugend Klostertal dabei. Die Veranstaltungen sind sehr interessant, hier hat man gute Weiterbildungsmöglichkeiten. Ich kann mich mit Kollegen treffen, die die gleichen Interessen wie ich haben. Die Landjugend Klostertal ist eine eingeschweißte Gemeinschaft aus dem ganzen Tal. Die Aktivitäten sind abwechslungsreich und wir sind im ganzen Land unterwegs. Auch die Exkursionen sind sehr interessant. Wir helfen uns gegenseitig und es macht viel Spaß.

Alexander Lutz, 22 Jahre

Durch Kollegen bin ich zur Landjugend dazu gekommen und habe auch gleich neue Leute kennengelernt. Bald habe ich einen Freundschaftskreis aufgebaut, was mich sehr freut. Ich finde es super, dass bei diesem Verein junge mit einbezogen werden. Die Landwirtschaft selbst hat mich schon von klein auf interessiert. Bei meinem Firmgöti zu Hause ist eine Landwirtschaft, wo ich noch heute gerne helfe. Durch diesen Kontakt habe ich die Landwirtschaftsschule gemacht. Meine Praktikumstellen waren ein Landwirtschaftsbetrieb und meine weitere Leidenschaft eine Stelle im Forst. Die landwirtschaftliche Arbeit mache ich einfach gerne.

Larissa Burtscher, 14 Jahre

Durch meine Freunde kam ich zur Landjugend Klostertal. Hier ist es cool, die Ausflüge sind immer lustig und ich freue mich auf viele spannende Aktivitäten. Obwohl wir zu Hause keine Landwirtschaft haben, möchte ich mich für das Landleben einsetzen und es ist super, dass ich trotzdem dabei sein darf. Ich finde es gut, dass es ein Verein für junge Menschen ist. Ich kenne die Landjugend Klostertal schon seit längerem, bin aber erst seit kurzem offizielles Mitglied. Ich bin schon sehr gespannt, was mich noch alles erwarten wird.