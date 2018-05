„Wir können nicht nur unsere Landschaft servieren“

Bürgermeister Martin Bereuter im Heimat-Interview über vorrangige Themen in der Gemeinde und zukünftige Herausforderungen.

Was macht die besondere Lebensqualität in Sibratsgfäll aus?

Bereuter: Da fällt mir viel ein: Unsere Natur in all ihren Facetten, die Infrastruktur mit eigenem Kindergarten und eigener Volksschule, der Nahversorger, die flächendeckende Land- und Alpwirtschaft, eine eigene Milchverarbeitung im Dorf, lebendige Vereine mit engagierten Mitgliedern und vieles mehr. Ich denke, in der Stille der unberührten Natur liegt eine große Heilkraft verborgen.

Lebensmotto: Denke an das, was du hast und nicht immer an das, was dir fehlt!