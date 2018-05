„Wir bereiten uns vor“

Bald werden in Braz Erstkommunion und Firmung gefeiert.

In den vergangenen Monaten haben sich Erstkommunionkinder und Firmlinge mit verschiedenen Aktivitäten auf ihre Feste vorbereitet. Vor kurzem waren die Firmlinge zu Besuch bei Pater Adrian. Nach einer Führung durch das Franziskanerkloster spendierte Pater Adrian allen Jugendlichen eine Pizza. Die Jugendlichen zeigten sich interessiert und horchten aufmerksam den Erzählungen von Pater Adrian zu. Die Brazer Firmlinge feiern ihren Festgottesdienst am Samstag, den 9. Juni um 17 Uhr in der Pfarrkirche. Die Jugendlichen werden von Pater Adrian und Pfarrer Jose Chelangara gefirmt.