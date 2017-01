“Wir befinden uns in einer Umbruchsphase”

Anlässlich des Lehrerkonzertes der Städtischen Musikschule Bludenz traf die VN Heimat Musikschuldirektor Thomas Greiner zum Interview und sprach mit ihm über den Entstehungshintergrund der Veranstaltung, die allgemeine derzeitige Situation im Musikschulbetrieb und zukünftige Projekte.

VN Heimat: Herr Greiner, vergangenen Samstag fand ja das Lehrerkonzert der Musikschule Bludenz statt. Was steckt dahinter?

Thomas Greiner: Bis vor einigen Jahren haben wir jährlich Lehrerkonzerte in unterschiedlichsten Besetzungen in Zusammenarbeit mit dem damaligen Kulturamt der Stadt Bludenz veranstaltet. Nach der Umstellung auf die Kultur GmbH ist das Ganze dann leider eine Zeit „eingeschlafen“. Nun wollen wir aber wieder einen Neustart dieser Reihe wagen.

VN Heimat: Gab es viele KollegInnen, die sich bereit erklärten, beim Projekt mitzumachen oder gestaltete sich die Suche nach TeilnehmerInnen schwierig?

Thomas Greiner: Das Echo war unterschiedlich und es brauchte viel Abstimmung untereinander, auch terminlich. Es war mir ein Anliegen, vor allem auch junge KollegInnen ins Programm einzubauen. Zusammen mit bewährten Lehrkräften ist uns, denke ich, ein guter Mix gelungen.

VN Heimat: Wie viel Vorlaufzeit hatten sie für das Lehrerkonzert?

Thomas Greiner: Mit Besetzung, Werkauswahl, Konzept waren wir seit dem Herbst beschäftigt. Geprobt wurden dann seit Dezember.

VN Heimat: Sehen Sie solche Seitprojekte in Zukunft als stärker werdende Ergänzung zum regulären Musikschulbetrieb?

Thomas Greiner: Derlei Aktivitäten sind immer eine Ergänzung zum üblichen Betrieb, die für das kollegiale Miteinander, aber auch die Außenwahrnehmung der Schule wichtig sind. Man darf nicht vergessen, dass jeder Musikschullehrer auch Musiker ist.

VN Heimat: Wie sehen Sie die derzeitige Entwicklung der Städtischen Musikschule? Sind Sie mit den derzeitigen Zahlen zufrieden?

Thomas Greiner: Wir sind derzeit in einem Umbruch. Durch die sehr starke Erhöhung der Schulgelder für auswärtige Schüler vor ein paar Jahren, sind uns zahlenmäßig schon einige SchülerInnen weggefallen. In Bludenz gibt es neben einem allgemein spürbaren Gesellschaftswandel auch noch zahlreiche andere strukturelle Probleme, ganz zu schweigen von den finanziellen Herausforderungen. Mehr Schüler, und vor allem leistungsfähige und leistungswillige Schüler, wünscht man sich immer. Man muss diesen aber auch den entsprechenden Rahmen für Entwicklung bieten können. Ich hoffe, dass wir das auch in Zukunft werden leisten können!

VN Heimat: Wird das Lehrerkonzert eine einmalige Sache bleiben oder kann sich das Publikum künftig auf mehrere Auftritte dieser Art freuen?

Thomas Greiner: Ich denke, es soll etwas Besonderes bleiben und nicht zwanghaft und inflationär eingesetzt werden. Wenn man so ein Lehrerkonzert einmal im Jahr veranstaltet, halte ich das für ausreichend und gut.

Zur Person:

Name :Thomas Greiner

Wohnort: Bludenz

Alter: 50 Jahre

Familie: verheiratet, eine Tochter

Instrument: hauptsächlich Querflöte, aber auch Klavier und Kontrabass

Hobbies: Musik, Natur, Fahrräder