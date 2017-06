“Wintour is coming” – Vogue-Chefin tauscht mit Amy Schumer

Das Konzept des Films ist simpel: Schumer und Wintour vereinbaren, den Job zu tauschen. Während die Komikerin jedoch in Mode- und Stilfragen völlig versagt, glänzt die Chefredakteurin auf der Stand-Up-Bühne mit gezielten Pointen.

Am Ende ist man sich jedoch nicht im Klaren, ob ihre “Game of Thrones”-Pointe “Wintour is coming” nur all augenzwinkender Spaß oder knallharte Drohung anzusehen ist.

Den Fans der Mode-Zeitschrift scheint der Clip jedenfalls zu gefallen. Der Clip sammelte bereits über 20.000 Likes und 1,5 Millionen Aufrufe (Stand 12.06.2017).

(red)