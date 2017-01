Winterwetter: Mehrere Unfälle in Salzburg

Laut ÖAMTC wurde der Tauerntunnel gesperrt, die Sperre sei kurz vor 8.00 Uhr aktiviert worden, erklärte eine ÖAMTC-Sprecherin gegenüber der APA. Auch der Katschbergtunnel musste wegen eines vor dem Tunnel hängen gebliebenen Lkws in Fahrtrichtung Salzburg um 8.15 Uhr gesperrt werden. Aber nicht nur auf der Tauernautobahn kam es wetterbedingt zu Verkehrsbehinderungen. Auf der Westautobahn (A1) herrschten ebenfalls winterliche Fahrverhältnisse. Im ganzen Land Salzburg hatten Feuerwehrleute alle Hände voll zu tun, um Fahrzeuge zu bergen, die von der Straße abgekommen waren und im Schnee feststeckten.

Der Zusammenstoß in Elixhausen ereignete sich gegen 2.00 Uhr auf der L101 nahe dem Gasthof Ursprung. Der Pkw des Salzburgers, der aus Obertrum kommend in Richtung Bergheim fuhr, kam ins Rutschen und schlitterte frontal gegen den Milchlastwagen. Der Autofahrer wurde im Wrack eingeklemmt und musste von Feuerwehrleuten befreit werden. Er wurde vom Roten Kreuz in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Der 39-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. Er wurde im Salzburger Landeskrankenhaus betreut. Die Mattseer Landesstraße war wegen der Aufräumarbeiten rund eineinhalb Stunden gesperrt.

In Niederösterreich hat das Sturmtief “Axel” für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Bei 82 Notfällen rückten insgesamt 850 FF-Mitglieder aus, berichtete das Landeskommando. Obwohl Windspitzen bis zu mehr als 100 km/h gemessen wurden, hielten sich die Schäden in Grenzen, hieß es von der Feuerwehr. Verletzte wurden demnach keine gemeldet.

In den Ybbstaler und in den Türnitzer Alpen sowie im Rax-Schneeberggebiet herrschte am Donnerstag erhebliche Lawinengefahr, berichtete der Warndienst NÖ. Auch am Freitag soll das Risiko laut Prognose auf Stufe “3” der fünfteiligen Skala bleiben. Es reiche eine geringe Zusatzbelastung aus, um ein Schneebrett auslösen zu können, wurde gewarnt.

Auch Nordtirol haben die ergiebigen Neuschneefälle für einen deutlichen Anstieg der Lawinengefahr gesorgt. Oberhalb von 2.000 Metern wurde sie von den Experten des Landes ebenfalls als erheblich, also mit Stufe “3” der fünfteiligen Skala eingestuft. Darunter sei die Lawinengefahr mäßig.

Die Lawinengefahr ist auch in Vorarlberg ein Problem: Neuschneemengen von bis zu 50 Zentimeter haben die Lawinengefahr am Donnerstag auch hier erstmals in diesem Winter auf erheblich (Stufe drei der fünfstufigen Gefahrenskala) anwachsen lassen. Diese Bewertung galt speziell für schattseitiges Steilgelände oberhalb von 1.800 Meter sowie für Abschnitte, in denen bereits Schnee gelegen war. Der Lawinenwarndienst mahnte zu defensivem Verhalten.

Als erheblich wird die Lawinengefahr auch im Land Salzburg eingestuft. Eine Ausnahme bildete der Lungau: Hier wurde die Gefahr als gering gesehen.

(APA)