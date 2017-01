Wintersturm sucht Nordfrankreich heim

Der Wetterdienst Meteo-France hatte vor dem Sturm gewarnt – Böen könnten bis zu 140 Stundenkilometer erreichen. Für fünf Departements nördlich von Paris gab Meteo-France eine besondere Starkwind-Warnung heraus – dies bedeutet, dass die Bürger möglichst zu Hause bleiben und sehr vorsichtig sein sollen.

Wegen einer Sturmflutwarnung sind auch die Bewohner mehrerer südenglischer Küstenorte zum Verlassen ihrer Häuser aufgefordert worden. Polizisten gingen am Donnerstag im Dorf Jaywick in Südostengland von Tür zu Tür, um die am Freitagmorgen bevorstehende Evakuierung anzukündigen.

Die britische Umweltbehörde hatte vor einer lebensbedrohlichen Situation gewarnt, wenn ab Freitagmorgen heftiger Wind und Starkregen erwartet werden. Die Bewohner der betroffenen Orte wurden aufgefordert, sich in die von den Behörden eingerichteten Notunterkünfte oder in sichere Gebiete zu begeben. Auch Haustiere sollten in den Notunterkünften aufgenommen werden.

Im nordostenglischen Küstenort Skegness waren Soldaten im Einsatz, um rund 3.000 Bewohner in Sicherheit zu bringen. Die Flutwarnungen in Großbritannien folgen auf heftigen Schneefall, der am Donnerstag Schottland, Nordirland und Teile von England getroffen hatte.

