Wintersaison dank deutscher Urlauber auf Rekordkurs

Der Wintertourismus steuert auf einen Rekord zu. Bereits ein Monat vor Saisonende liegt das Tourismusland Österreich bei 65 Millionen Nächtigungen und 17 Millionen Gästen, wie aus vorläufigen Ergebnissen der Statistik Austria vom Freitag hervorgeht. Dank früherer Osterferien und vielen deutschen Urlaubern fiel das Plus im März besonders hoch aus.

Der Nächtigungszuwachs sei – neben den inländischen Zunahmen (Plus von 4,2 Prozent auf 14,1 Millionen) – vor allem auf das wichtigste ausländische Herkunftsland Deutschland (ein Plus von 11,6 Prozent auf 24,9 Millionen) zurückzuführen, teilte die Statistikbehörde mit. Aber auch das Geschäft mit Urlaubern aus den Niederlanden florierte. Bis März kamen um 7 Prozent mehr Holländer nach Österreich, die Nächtigungen stiegen um 5,8 Prozent auf 5,9 Millionen. Ein Nächtigungsplus von 8,6 Prozent gab es bei Gästen aus Tschechien. Die Nächtigungsrückgänge der Schweizer wurden von den Briten ausgeglichen.

In den Beherbergungsbetrieben deutlich spürbar war auch, dass die Russen wieder vermehrt Skiurlaub in Österreich machen. Nachdem diese Urlaubergruppe längere Zeit ausgeblieben war, legte die Zahl der Übernachtungen heuer um bisher 12,1 Prozent auf rund 747.000 zu. Das war eine klare Trendwende – von früheren Höchstwerten ist man allerdings noch weit entfernt. Da die Weihnachtsferien in Russland später beginnen als in Westeuropa, sind die Russen besonders auch im Jänner gern gesehene Kundschaft, um leere Hotelbetten zu füllen.