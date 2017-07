Winterernte im Gemüsegarten

Fünf Personen aus den Obst- und Gartenbauver­einen absolvieren die Ausbil­dung zum „Projektgärtner“. Nach „Essen ohne Kilometer“ in Bezau von Isabella Moos­brugger wird jetzt von Nicole Vögel, Sabine Nigsch, Martin Bereuter und Jürgen Marca­bruni der „Wintergemüsebau im Ländle“ umgesetzt. „Es eignen sich mehr Gemüse für eine Ernte vom Spätherbst bis zum Frühling, als man vermuten würde. Dazu zäh­len Klassiker fürs Freiland, die schon den ganzen Som­mer auf dem Beet verbracht haben und über den Winter einfach stehen bleiben. Kohl­gemüse wie Sprossenkohl, Grünkohl, Butterkohl, Palm­kohl, Ewiger Kohl, Zierkohl, Lauch oder Zuckerhut zählen zu den extrem frostfesten Wintergemüsearten. Sie wer­den ab April angebaut und ab Juni ausgepflanzt. Weni­ger robust, aber in milderen Wintern auch durchaus gut nutzbar sind Mangold, Brok­koli, Endivie oder Knollensel­lerie“, weiß OGV-Vizechefin Renate Moosbrugger.

So wird’s gemacht!

„Man verwendet mehrjährige und frostfeste Salatkräuter“, führt Renate Moosbrugger aus. „Sie stehen im Garten auf einem fixen Platz, bilden nach Jahren kräftige Stöcke, die auch immer wieder ge­teilt werden können und wer­den fast ganzjährig beerntet. Dazu eignen sich besonders gut die Ampfer und Spezi­alzwiebelgewächse wie die Winterheckenzwiebel oder der Schnittknoblauch. In Ita­lien ist der Stridolo-Salat ein beliebtes Frühlingsgemüse. Die länglichen, jungen Blätter werden für Risottos, Omlet­ten oder im Salat verwendet. Dieses Gemüse wächst bei uns auch mehrjährig und ist winterhart. Hat man einen Frühbeetkasten oder sogar ein Gewächs- oder Folien­haus zur Verfügung, eröffnen sich noch zahlreiche zusätz­liche Möglichkeiten. Außer dem Klassiker Vogerlsalat kann man dann auch noch ab August Asia-Salate, Rucola, Winterportulak, Barbarakres­se oder Hirschhornwegerich aussäen. Bei den Gartensa­laten eignen sich vor allem Baby-Leaf-Sorten, die rasch­wüchsig und frostfester sind. Auch Pflücksalate wie Lollo rossa/bionda oder Eichblattsorten sind eher zu empfeh­len als der klassische Kopfsa­lat.“

Friert der Bestand in kalten Winternächten auch im Kas­ten oder Gewächshaus ein, gilt es folgendes zu berück­sichtigen: Die Blattrosetten liegen dann zwar flach am Boden und sehen sehr glasig aus, aber nach langsamem Auftauen der Blätter – wenn tagsüber die Sonne scheint – sind sie wieder frisch und unverletzt, informiert der OGV alle Gartenfreunde. Ge­frorene Salatblätter dürfen nicht gedrückt oder mecha­nisch belastet werden. Dann zerstören nämlich Eiskristal­le das zarte Blattgewebe, was Schwarzverfärbungen und Matschigwerden zur Folge hat. Generell muss man im geschützten Bereich auf eine ausreichende Lüftung ach­ten, um Pilzkrankheitsinfek­tionen zu vermeiden. Lüften und sparsames Gießen sind im Winter wesentlich wichti­ger als das Heizen.

Unterirdische Speicher

„Wurzel- und Knollengemüse wie Topinambur, Erdman­del oder Knollenziest bilden unterirdische Speicherorga­ne, die laufend während des Winters geerntet werden kön­nen“, weiß Renate Moosbrug­ger. „Im Boden haben sie die besten Lagerbedingungen. Ist dieser fest gefroren, muss man aufs Tauwetter warten. Eine Möglichkeit zur witte­rungsunabhängigen Ernte ist der Anbau im Topf oder Kist­chen. Diese können bei Frost kurzzeitig in die Wohnung geholt werden, bis die Erde darin aufgetaut ist. Nach der Ernte einzelner Knollen wird die Pflanze wieder ins Freie gebracht. Die klassischen Wurzelgemüse wie Karotten oder Pastinake müssen zur Herbst- und Winterlagerung in den Erdkeller oder Kühl­raum. Bundkarotten aber, können mitsamt ihrem fri­schen Grün auch mitten im Winter aus dem Frühbeetkas­ten geerntet werden, wenn man sie zeitgerecht, näm­lich spätestens Anfang bis Mitte August, angebaut hat. Insgesamt fanden wir in un­seren Versuchen an der Ver­suchsstation Zinsenhof der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Gar­tenbau mehr als 70 verschie­dene Gemüsearten, die sich als voll wintertauglich erwie­sen. Denn viele Gemüsearten sind wesentlich frostfester als es in unseren Lehrbüchern steht“, sagt Renate Moos­brugger. 77 Wintergemüse wird der Experte Wolfgang Palme am Mittwochabend in Hohenems vorstellen.