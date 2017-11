Wintereinbruch in Vorarlberg: Das sind die Tiefstwerte im Ländle

Heute Nacht war es richtig eisig. In vielen Gemeinden sind die Temperaturen unter null Grad gesunken und vielerorts hat es geschneit.

Eine Kaltfront sorgte für eisige Temperaturen in Vorarlberg. In Lech am Arlberg gab es gestern Abend sogar einen Schneesturm. So kalt war es in den Gemeinden heute Morgen: