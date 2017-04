Wintereinbruch am Arlbergpass: Ausweichroute empfohlen

Seit 24. April ist der Arlbergtunnel auf der S 16 gesperrt und am Arlberg wird im Laufe dieser Woche besonders viel Neuschnee erwartet. Am Arlbergpass, der regionalen Ausweichroute für den gesperrten Tunnel, ist daher mit tief winterlichen Fahrverhältnissen zu rechnen. Die ASFINAG empfiehlt den Pass nach Möglichkeit großräumig zu umfahren. Polizei und Behörden informieren kurzfristig über mögliche Kettenpflichten oder Sperren.

Alle Winterdienstfahrzeuge in den betroffenen Regionen sind im Einsatz oder in Alarmbereitschaft. “Die ASFINAG appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, ihre Fahrweise in den betroffenen Regionen an mögliche winterliche Bedingungen anzupassen und dafür zu sorgen, dass das Auto winterfit ist. Das betrifft insbesondere die notwendige Winterbereifung, Abstand halten und runter von Gas”, sagt Heimo Maier-Farkas, Leiter der ASFINAG-Autobahnmeistereien.

Kontrollen am Arlbergpass

Reiseverkehr

Am Montag ist Staatsfeiertag und somit steht das erste verlängerte Wochenende im Mai vor der Tür. Der Tag ist auch in vielen Nachbarländern ein Feiertag. Daher rechnet die ASFINAG am Dienstag mit verstärktem LKW-Verkehr.