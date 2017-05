“Wings for Life World Run”: Am Sonntag wird weltweit für den guten Zweck gelaufen

Das Event wird von einer Privatstiftung für die Rückenmarkforschung organisiert. Ziel der Charity-Aktion sei es, so heißt es, Querschnittslähmung zu heilen. Gestartet wird am Sonntag zeitgleich, also unabhängig davon, ob am jeweiligen Ort gerade Tag oder Nacht ist. In Wien fällt um 13.00 Uhr der Startschuss am Rathausplatz, nachdem in den vergangenen Jahren der Karlsplatz Ausgangspunkt war.

Die Läufe finden auf der ganzen Welt statt – Wingsforlifeworldrun.com © Die Läufe finden auf der ganzen Welt statt – Wingsforlifeworldrun.com

Ausschau halten nach dem Catcher-Car

Die Wiener Route führt unter anderem über den Ring, die Wienzeile, den Gürtel und die Mariahilfer Straße. Ein Ziel gibt es – anders als bei klassischen Laufveranstaltungen – nicht. Vielmehr wird ein sogenanntes Catcher-Car eine halbe Stunde nach dem Start losgeschickt. Das Auto beginnt mit einer Geschwindigkeit von 15 km/h und wird sukzessive schneller. Wenn alle teilnehmenden Läufer bzw. Rollstuhlfahrer eingeholt sind, ist das Rennen vorbei. Die globalen Bestmarken halten seit dem Vorjahr der Italiener Giorgio Calcaterra mit 88,44 km und die Japanerin Kaori Yoshida mit 65,71 km.

Ausschau halten nach dem Catcher Car – Shevin Dissanayake/Red Bull Content Pool © Ausschau halten nach dem Catcher Car – Shevin Dissanayake/Red Bull Content Pool

Staraufgebot auch in Österreich

Wie schon in den vergangenen Jahren gehen in Österreich auch wieder eine Reihe prominenter Teilnehmer an der Start: Dabei sind etwa Skistar Marcel Hirscher und seine nicht minder prominenten Skisprung-Kollegen Andreas Goldberger und Thomas Morgenstern. Auch Sportler, die nach Unfällen querschnittsgelähmt sind, werden wieder erwartet – etwa die ehemalige Hochspringerin Kira Grünberg und der im Vorjahr am Kulm gestürzte Skispringer Lukas Müller. Hinter dem Steuer des Catcher-Cars sitzt der querschnittsgelähmte Rallye-Fahrer Reini Sampl.



In den ersten drei Jahren des Runs registrierten sich weltweit 212.156 Läufer, die insgesamt 2,815.457 Kilometer zurücklegten. Gleichzeitig wurden 13,6 Mio. Euro für die Rückenmarkforschung gesammelt. Gelaufen wird heuer unter anderem in Dubai, im norwegischen Stavanger, in der mexikanischen Stadt Guadalajara oder in Tainan in Taiwan.

#WingsForLifeWorldRun-Tweets



(APA/red.)