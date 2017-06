Windtner will nach Wiederwahl auch Stadionpläne vorantreiben

Leo Windtner hat viele Pläne - © APA

Leo Windtner hat viel vor. Der Oberösterreicher steht vor seiner dritten Amtszeit als ÖFB-Präsident. Die Wahl erfolgt nächsten Sonntag (18. Juni) bei der Ordentlichen Bundeshauptversammlung in Zell am See. In den kommenden vier Jahren will Windtner mehrere Projekte vorantreiben – in der Ausbildung, im Frauenfußball, aber auch jenes eines neuen Nationalstadions.