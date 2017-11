Windtner: ÖFB-Camp in Spanien als Basis für neue Erfolge

ÖFB-Präsident Leo Windtner sieht das am Montag beginnende Trainingslager der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft als große Chance. "Es soll das Basislager für den Aufstieg zu alten Erfolgen sein", sagte der Oberösterreicher der APA.

David Alaba und Co. machen in Andalusien erstmals Bekanntschaft mit Neo-Teamchef Franco Foda und bereiten sich dort bis inklusive Sonntag auf das Testspiel am 14. November im Wiener Happel-Stadion gegen Uruguay vor. Auch der neue ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel wird mit von der Partie sein. “Es ist ein erstes Kennenlernen, sowohl was den Teamchef als auch den Sportdirektor betrifft. Es bietet die Möglichkeit, aufeinander zuzugehen, um den bewährten Teamspirit zu aktivieren”, meinte Windtner.