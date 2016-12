Winde erschwerten Löscharbeiten bei Waldbränden in der Schweiz

Hubschraubereinsatz vorbereitet. - © Kapo Graubünden

Waldbrände in der Schweiz haben in der Nacht auf Mittwoch die Einsatzkräfte auf Trab gehalten. Sowohl im Tal Misox in Graubünden als auch in der Region Faido im Tessin kam es zu Evakuierungen. Der Wind macht den Feuerwehren das Leben schwer.