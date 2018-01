Windböe reißt Lieferwagen mit Anhänger um

Am Mittwochmittag, kurz nach 13 Uhr, ist ein Lieferwagen in der Ostschweiz mit Anhänger auf der Autobahn A13 vom Wind umgeblasen worden. Der 42-jährige Lenker konnte die Führerkabine unverletzt verlassen.

Der 42-Jährige war auf dem Normalstreifen von Sevelen in Richtung Trübbach unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Trübbach ergriff eine Windböe dsa Fahrzeug und kippte den Anhänger und folglich auch den Lieferwagen um. Der Anhänger und der Lieferwagen kamen auf dem Überholstreifen zum Stillstand, wobei der Anhänger vor dem Lieferwagen lag. Weder der Lieferwagen noch der Anhänger waren beladen. Der Verkehr konnte über den Pannenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Es entstand hoher Sachschaden in noch unbekannter Höhe.