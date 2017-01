Wimmer gewann mit Tottenham bei Prödls Watford 4:1

Kevin Wimmer spielte bei den Siegern durch - © APA (AFP)

Das Österreicher-Duell am Neujahrstag in der englischen Fußball-Premier-League ist klar an Kevin Wimmer gegangen. Der Oberösterreicher setzte sich mit Tottenham auswärts gegen Watford, den Club von Sebastian Prödl, mit 4:1 durch. Beide ÖFB-Innenverteidiger waren über die komplette Distanz im Einsatz.