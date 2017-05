Wim Wenders dreht Dokumentarfilm mit Papst Franziskus

Auf internationaler Ebene wird der Dokumentarfilm von der Gesellschaft “Focus Features” vertrieben, die zur Gruppe NBC Universal angehört, teilte die vatikanische Nachrichtenagentur SIR am Freitag mit. Am Projekt hat der Präfekt des Sekretariats für Kommunikation des Vatikans, Dario Vigano, mitgewirkt, der über den Film am kommenden Donnerstag bei einem runden Tisch zum Thema “Film und Spiritualität” im Rahmen des Filmfestivals von Cannes berichten wird.

Im Dokumentarfilm mit dem Titel “Pope Francies: A man of his word” wird Franziskus Themen wie Umweltschutz, Flüchtlingskrise, Konsumgesellschaft und soziale Gerechtigkeit ansprechen. Wenders hatte den Vatikan bei der Eröffnung des Heiligen Jahres der Barmherzigkeit am 8. Dezember 2015 künstlerisch beraten.

Papst Jorge Bergoglio zeigt zunehmendes Interesse für Filmproduktionen. Der argentinische Pontifex spielt sich selbst in einem Film mit dem Titel “Beyond the Sun”, der am Rande des Filmfestivals in Cannes vorgestellt wird. Der Streifen ist eine Produktion des italienischen Filmproduzenten Andrea Iervolino. Regisseurin ist Graciela Rodriguez. Im Film geht es um vier Teenager, die sich aufgrund der Botschaft des Evangeliums auf die Suche nach Jesus machen. Der Vatikan habe die Dreharbeiten strengstens kontrolliert, berichteten italienische Medien.

Am Freitagnachmittag besuchte Franziskus in Ostia nahe Rom unangemeldet einige Familien und segnete sie. Jeder Familie schenkte er einen Rosenkranz. “Er hat die Familien wie ein normaler Pfarrer besucht”, berichtete der Vatikan. Der Pfarrer von Ostia, Plinio Poncina, hatte lediglich den Familien gemeldet, dass er sie am Freitagnachmittag besuchen würde. Dabei erschien er mit dem Heiligen Vater.

Der Papst setzte somit die Serie von Besuchen fort, die er freitags während des im November zu Ende gegangenen Heiligen Jahres der Barmherzigkeit begonnen hatte. Im Rahmen der sogenannten “Freitage der Barmherzigkeit” hatte sich der Papst unangekündigt zumeist in soziale Einrichtungen begeben. Unter anderem suchte er ein SOS-Kinderdorf in Rom auf.

Ostia ist eines der 19 Munizipien der Stadt Rom. Es liegt südöstlich der Mündung des Tiber entlang des Tyrrhenischen Meers. Hier befand sich auch der antike Hafen Roms.

(APA)