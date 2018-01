Willkommenskultur geht baden: "Homohalal" am Pool des Werk X

Im winzigen Schlauchboot sind sie übers Meer gekommen und nun gehen sie alle baden. Im Pool. Nicht immer freiwillig. Doch: "Damit wir in unserem schönen beheizten Pool sitzen können, muss jemand draußen die Türe zuhalten!" Willkommen bei "Homohalal", dem Stück, in dem Flüchtlinge keine besseren Menschen sind und die Kategorien ganz schön böse durcheinandergemischt werden.

Im Frühjahr 2016 war dem Wiener Volkstheater die Uraufführung des ursprünglich in einem Improvisations-Workshop mit Votivkirchen-Besetzern entstandenen Stücks von Ibrahim Amir zu heiß, nun heizt Ali M. Abdullah im Werk X bei der Österreichischen Erstaufführung der mittlerweile in Dresden uraufgeführten Komödie Publikum und Darstellern ordentlich ein. Im Meidlinger Kabelwerk herrscht dank Ausstatter Renato Uz Hallenbad-Atmosphäre. Und der Regisseur nutzt die Gelegenheit ausgiebig, sein Ensemble rund um Arthur Werner und Stephanie K. Schreiter ins warme Nass stolpern oder hechten zu lassen.

Ja, es ist bisweilen klamaukig. Ja, es werden Witze über Schwule und Ausländer gerissen. Ja, die Pointen sind manchmal besser (“Die besten Jahre kommen nach 45 – war ja in Österreich auch so.”) und manchmal schlechter (“Dein Gesicht ist noch immer die beste Verhütung.”). Und ja, so kann es gehen: ein Theater, das politisch und zeitgenössisch ist, das keinen Genierer kennt, sich selbst angreifbar macht, das rüde und unkorrekt ist und nachdenklich stimmt.

Am Anfang erzählt der syrische Schauspieler Johnny Mhanna, 1991 in Damaskus geboren, 2012 in den Libanon geflüchtet und 2015 nach Österreich gekommen, darüber, wie viel Arbeit er hierzulande hat: Jedes Theater braucht heutzutage ein Ensemblemitglied mit Fluchthintergrund. Er wird während der nächsten 80 Minuten immer ein wenig das Korrektiv aus der realen Gegenwart bleiben, denn auf der Bühne bringt uns die Zeitmaschine ins Jahr 2037, und da geraten die mittlerweile teilweise sehr bürgerlich gewordenen Flüchtlinge von einst rund um den Pool ziemlich ins Schleudern.