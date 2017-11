Willkommen im Café „Strickat“

Einmal wöchentlich treffen sich Frauen mit Wolle und Stricknadeln zum Kaffee im Theresienheim.

Lustenau. s’Café „Strickat“ z’Luschnou im Theresienheim ist kein herkömmliches Kaffeehaus. Es hat nur montags offen, und das auch nur am Nachmittag. Wie der Name schon verrät, erscheinen die Damen mit ihrer „Strickat“, wie man das in Lustenau nennt, zu einem gemütlichen Nachmittag. Die Idee, den Genuss von Kaffee und Kuchen mit Stricken zu kombinieren, hatte Ulrike Grabher. Vor ungefähr sieben Jahren habe sie einmal in der Zeitung gelesen, dass Frauen im Oberland einen „Stricktreff“ gegründet haben. „Das wäre doch etwas für unsere Region“, dachte die Zweifach-Mama, die für ihr Leben gern strickt. Wolle und Stricknadeln habe sie immer in der Tasche, verrät sie. Ob sie nun beim Doktor einen Termin hat, bei dem sie die Wartezeit kurzerhand mit Stricken überbrückt, oder im Urlaub, gestrickt wird überall, außer im Flugzeug, dort müssen nach Vorschrift die Stricknadeln im Koffer bleiben, bedauert Ulrike, die beruflich Kindergartenpädagogin ist.

Als das Theresienheim im Winter 2010 neu eröffnet wurde, bot sich dort eine Räumlichkeit an und somit rückte die kreative Idee in greifbare Nähe. Die damals 42-jährige Lustenauerin schloss sich mit Christine Oss, der Pfarrsekretärin und Ilse Berkmann, die ebenfalls in der Pfarre St. Peter und Paul engagiert ist, zusammen. Im Team trafen sie die nötigen Vorbereitungen.

Kreativer Nachmittag