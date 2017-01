Willkommen daheim – topmoderne Wohnmöbel

Der renommierte Einrichtungsberater ist in Vorarlberg der Tophändler der oberösterreichischen Traditionsmarke ANREI und zeigt in seiner Ausstellung die neuesten Produkte an Massivholzmöbeln.

Komfort und Behaglichkeit

Die PURO-Korpusmöbel bieten eine sensationelle Vielfalt an kreativen Gestaltungsmöglichkeiten. Wählen Sie aus Fronten in Massivholz, mit charaktervollen Strukturen von Balkeneiche oder Wildkernbuche. Das Programm trifft auch als Medienmöbel immer den richtigen Ton. Das auf Wunsch integrierte Kabelmanagement und dezent platzierte Türen mit Akustikstoff ermöglichen perfekten Genuss für Aug und Ohr. Entdecken Sie mit KREA völlig neue Möglichkeiten für die Verwirklichung Ihrer individuellen Einrichtungswünsche! Die in vielfältigen Größen, Formen, Farben und Materialien wählbaren Wohnelemente fügen sich perfekt zu einem harmonischen Ganzen, das mit sensationellem Variantenreichtum und überraschenden Details zu begeis-tern weiß. Problemlos lassen sich die jüngsten ANREI-Modelle mit den ebenfalls ausgestellten Erfolgsmodellen Wela, Metro und Diva kombinieren, die mit alltagserleichternden Komfortelementen, wie der verlängerbaren Polsterbank und Auszugstischen, aufwarten.

Traumhafte Schlafzimmer

Auch in Schlafraummöbeln ist der oberösterreichische Traditionsbetrieb stark und bietet

Topaktuelles aus Zirbenholz. Die Schlafzimmer RIO, TESSO und das brandneue PASO überzeugen nicht nur durch die harmonische Linienführung, die besonderen ätherischen Öle des traditionellen Alpenholzes sorgen zudem für ausgeglichenen Schlaf.

Vorbeikommen

Schauen Sie im Einrichtungsstudio in Bürs vorbei (in der Nähe vom Zimbapark) und gönnen Sie sich ein schönes Möbel für Ihr Zuhause!

Weitere Informationen unter www.wachter-wohnen.at