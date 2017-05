Willkommen beim Goldenen Apfel

Dornbirn/Hard. Die Comedy-Szene, die die „wirtschaft“ in Dornbirn in den vergangenen Jahren vielen Menschen schmackhaft gemacht hat, sorgt immer mehr für Begeisterung in Vorarlberg und im umliegenden Bodenseeraum. Um dem Ganzen nun noch das „Sahnehäubchen“ zu verpassen, möchte der Dornbirner Veranstalter, Wolfgang Preuß, deshalb wieder einmal neue Wege gehen.

Kabarettist, Schauspieler und Moderator Uli Böttcher wird durch einen ganz besonderen Abend führen und mit großer Freude die fünf auserwählten Asse aus Deutschland, Österreich und der Schweiz präsentieren. Auf dem Spielfeld im Spannrahmen Hard werden am Mittwoch, 31. Mai 2017 alle Karten einmal durchgemischt. Jedes Ass wird auf seine ganz eigene Art und Weise auftrumpfen und versuchen im ersten Comedy-Battle Vorarlberg’s abzuräumen.

Publikum entscheidet mit

In dem komödiantischen Battle geht es mit Können, Witz und Humor hart zur Sache. Die unterschiedlichsten Asse beweisen in diesem Spielzug ihre Besonderheit, ihre Schlagfertigkeit und ihren Sinn für Humor. Jeder einzelne Spielzug wird durch eine kompetente Fachjury bewertet. Dabei ergattert jedes Ass seine eigenen Punkte. Auch das Publikum darf zu Wort kommen und verteilt die Punkte in Form von Jetons. Alle Gäste erhalten zu Beginn des Battles das selbe Startkapital und können im Laufe des Abends auf ihren ganz eigenen Favorit setzen. Denn sowohl die beste Jury-Bewertung als auch der Publikumsliebling knackt den Jackpot.

Nach drei leckeren Menü-Gängen, fünf einzigartigen Auftritten und jede Menge Nervenkitzel kommt es dann auch schon zum Showdown – es geht dabei nicht um die Wurst, zu gewinnen gibt’s stattdessen den „Goldenen Apfel“.

Der Abend soll schon jetzt ganz viel versprechen: Die „wirtschaft“ Dornbirn möchte den Bodenseeraum zum Lachen, Staunen und Genießen bringen und mit zahlreichen Besuchern gemeinsam im Spannrahmen „spinnen“. „Mit diesem Wettbewerb möchten wir wieder etwas Neues in der Vorarlberger Kulturszene präsentieren. Wir sind sehr stolz ein solches Line-Up nach Vorarlberg zu bringen und freuen uns auf viele lustige, emotionale Momente!“, so Wolfgang Preuß abschließend.

Veranstaltungstipp:

Comedy Battle & 3-Gang-Menü „Goldener Apfel“

Wann: Mittwoch, 31. Mai 2017

Wo: Spannrahmen Hard

Veranstalter: „wirtschaft“ Dornbirn

Moderator: Uli Böttcher – Ausgezeichnet mit dem Kleinkunstpreis des Landes Baden-Württemberg

Die auserwählten Asse:

Kernölamazonen (AT)

Andy Ost (DE)

Helge & das Udo (DE)

Martin Frank (DE)

Starbugs Comedy (CH)

Die Jury:

Valentin Sottopietra (Vorarlberger Kabarettist)

Dagmar Ullmann-Bautz (Geschäftsführerin der LVA – Landesverband Vorarlberg Amateurtheater)

Bernhard Schertler (Radio Vorarlberg – Moderator & Comedian)

Stefan Vögel (Vorarlberger Kabarettist)

Urs Treuthardt (Geschäftsführer Bodensee Vorarlberg Tourismus)

Kontakt:

„wirtschaft“ Dornbirn

Wolfgang Preuß

Bahnhofstraße 24

6850 Dornbirn

+43 (0) 5572 20540

willkommen@wirtschaft-dornbirn.at