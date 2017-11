"Willkommen bei den Hartmanns" im Akademietheater bejubelt

Die von Peter Wittenberg inszenierte Bühnenversion von Simon Verhoevens Erfolgsfilm "Willkommen bei den Hartmanns" hat das Premierenpublikum am Sonntagabend im Akademietheater überzeugt. Lang anhaltender Jubel beendete die knapp dreistündige Uraufführung, die Willkommenskultur und Alltagsrassismus mit Witz und Feingefühl auslotet. Zum Gelingen trägt vor allem das disziplinierte Ensemble bei.

Nicht weniger als zwölf Schauspieler verkörpern in Doppel- und Dreifachrollen die zerrüttete Familie Hartmann, deren soziales Umfeld sowie Bewohner eines Flüchtlingsheims. In schnellen Schnitten treibt Regisseur Wittenberg sein Personal in dieser atemlosen und dennoch in fast allen Details sehr ausgereiften Inszenierung über die Bühne, auf der ein Laufband mal schnell zum OP-Tisch oder eine überdimensionale, aufblasbare Couch zum sinkenden Boot wird. Allen voran überzeugt David Wurawa als nigerianischer Flüchtling Diallo, flankiert von Alexandra Henkel als dauertrinkende Pensionistin Angelika, die im Film von Senta Berger dargestellt wurde, die sich ebenso wie ihr Sohn Simon Verhoeven im Publikum eingefunden hat.