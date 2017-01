Williams-Schwestern verabschiedeten sich früh aus Auckland

Serena Williams scheiterte in der zweiten Runde - © APA (AFP)

Für Serena und Venus Williams ist das WTA-Turnier in Auckland am Mittwoch früh zu Ende gegangen. Die topgesetzte Serena Williams verlor in der zweiten Runde gegen ihre US-amerikanische Landsfrau Madison Brengle (WTA 72) nach 2:13 Stunden Spielzeit 4:6,7:6(3),4:6. Erst am Dienstag hatte die frisch verlobte 22-fache Grand-Slam-Siegerin nach viermonatiger Pause ihr Comeback gegeben.