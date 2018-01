Wildpark trotzt neuen Stürmen

Die Aufräumarbeiten im Wildpark gehen mit voller Kraft voran, aber die jüngsten Stürme haben weitere Schäden verursacht. Trotz andauernder Reparaturen ist die Wiedereröffnung des beliebten Ausflugsziels am Freitag geplant.

FELDKIRCH Wiederholte schwere Föhnstürme setzen dem Wildpark weiter zu. Die schlimmste Bescherung hatte der Feldkircher Wildpark vor Weihnachten erlebt: Ein schwerer Föhnsturm hatte hunderte Bäume umgerissen und alle Gehege und viele Gebäude beschädigt. Fast alle Tiere blieben aber glücklicherweise wohlauf. Die Schäden beim Auerhahn-, Esel- und Rotwildgehege sind mittlerweile gerichtet. Die Beseitigung weiterer Sturmschäden dauert aber noch an und wurde inzwischen schon wieder durch neue Stürme erschwert. So setzte das Sturmtief „Burglind“ dem Luchsgehege zu, und der jüngste Sturm in dieser Woche riss nochmals mehrere Bäume am Wolfsgehege um, verursachte aber zum Glück nur kleinere Schäden.