Wilders will Islam aus den Niederlanden vertreiben

Geert Wilders vergleicht Islam mit NS-Zeit

Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders will sich für ein weitgehendes Verbot des Islam in seinem Land stark machen. “Die islamische Ideologie ist womöglich noch gefährlicher als der Nationalsozialismus”, sagte der Politiker am Sonntag in Den Haag im niederländischen Fernsehen.