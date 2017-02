Wilders und Rutte vor Wahl in den Niederlanden gleichauf

Geert Wilders steht für einen Rechtsruck in den Niederlanden - © APA (AFP)

Drei Wochen vor der Parlamentswahl in den Niederlanden verliert die bisher in Umfragen führende Partei für die Freiheit (PVV) des Rechtspopulisten Geert Wilders offenbar an Zustimmung. Die PVV liege derzeit mit der liberalen VVD von Regierungschef Mark Rutte gleichauf, hieß es am Mittwoch auf der Seite Peilingwijzer, die sich auf sechs unterschiedliche Umfragen stützt.