Wilder 20er der Narrakarrazücher

Vor 20 Jahren wurden die Altenstädtner Narrakarrazücher aus der Taufe gehoben. Heute ist der Faschingsverein quicklebendig. Gemeinsam mit vielen befreundeten Zünften wurde das Jubiläum im Alten Hallenbad zünftig gefeiert.

Präsident Markus Michalko dankte den Bürgermeistern im Land, deren Unterstützung für die Vereine viel dazu beitrage, das besondere Brauchtum zu pflegen. Besonderer Dank ging aber an das Engagement der vielen Vereinsmitglieder vor und während der Saison und Umzüge: „Ohne Euch würde es die Narrakarrazücher nicht geben“. Zu Spitzenzeiten hatten die Narrakarrazücher 100 aktive Mitglieder, heute zählt der Verein immer noch 45 Erwachsene und 20 Kinder, so ist für Nachwuchs gesorgt. Ortsvorsteher Josef Mähr aus Altenstadt hielt eine Laudatio auf „das Wahnsinns-Engagement, mit dem sich die Narrakarrazücher in den vergangenen 20 Jahren ins Zeug gelegt haben.“ Ebenso waren Graf Rudolf VIII. und Präsident Thomas Kathan von den Spältabürgern sowie Prinz Philipp III. und Prinzessin Verena I. von der Altenstädtner Fasnatzunft mit zahlreichen weiteren prominenten Gästen mit von der Partie.