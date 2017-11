Wildcats unterliegen beim Meister

Die Eishockeydamen der Lustenauer Wildcats mussten sich am vierten Spieltag der zweiten Bundesliga zum ersten Mal geschlagen geben.

Nach den tollen drei Spielen zum Saisonbeginn standen die Lustenauer Hockeydamen vor dem vergangenen Wochenende mit drei Siegen auf dem zweiten Tabellenplatz der zweiten österreichischen Bundesliga. Somit kam es in der Tiroler Wasserkraft Arena in Innsbruck zum Spitzenspiel gegen Tabellenführer Red Angels Innsbruck. Die Tirolerinnen sind amtierender Meister und in dieser Saison ebenfalls noch ungeschlagen. Auch gegen die Wildcats können sich die „Roten Engel“ mehr Spielanteile erarbeiten und gehen so in der 16. Minute auch mit 1:0 in Führung. Die Wildcats kämpfen aber aufopferungsvoll dagegen und werden in der 26. Minute mit dem 1:1 Ausgleich durch Natalie Hämmerle belohnt. In weiterer Folge tauchen die Innsbrucker Damen immer wieder gefährlich vor Wildcats Torfrau Karin Dietrich auf und so konnten die Hausherren mit weiteren drei Treffern am Ende einen 4:1 Erfolg feiern. Die Tiroler Damen bleiben somit unangefochten an der Tabellenspitze, dicht gefolgt von den Wildcats aus Lustenau. Bereits kommenden Sonntag haben die Lustenauer Damen aber schon die Chance auf Revanche.wenn die Red Angels aus Innsbruck in der Rheinhalle in Lustenau zu Gast sind. MIMA