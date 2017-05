Wikipedia-Gründer von Kongress in Istanbul ausgeladen

Jimmy Wales persona non grata in Türkei - © APA (AFP/Archiv)

Nach der Sperre des Online-Lexikons Wikipedia in der Türkei wegen kritischer Artikel hat Istanbul auch den Gründer Jimmy Wales von einem Kongress ausgeladen. Die Stadtverwaltung teilte am Dienstag mit, Wales sei “von der Gästeliste entfernt worden”. Ein Grund wurde nicht genannt. Wales hatte an der Urbanismuskonferenz World Cities Expo vom 15. bis 18. Mai in Istanbul teilnehmen wollen.