Wikileaks-Gründer Assange fordert seine Freiheit zurück

“Diese beiden Länder haben Verträge unterzeichnet, die die UNO und ihre Menschenrechtsmechanismen anerkennen”, argumentierte Assange. Der Wikileaks-Gründer lebt seit Juni 2012 in der Botschaft Ecuadors in London, um einem schwedischen Haftbefehl wegen Vergewaltigung aus dem Jahr 2010 zu entgehen. Der Australier fürchtet, von Schweden in die USA ausgeliefert zu werden, wo ihm eine Verurteilung für die Enthüllungen seiner Plattform Wikileaks droht. Er hatte angekündigt, einer Auslieferung zuzustimmen, sollte der frühere US-Präsident Barack Obama die ehemalige Wikileaks-Informantin Chelsea Manning begnadigen. Ob er nun tatsächlich in die USA reist, ist noch unklar.

(APA/dpa)