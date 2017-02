Wiessmeier-Tor im 4:0-Testsieg

Gegen den schweizer Fünftligisten FC Frauenfeld gab es in Malta einen ungefährdeten 4:0 Testspielsieg. Die Schweizer präsentierten sich sehr defensiv eingestellt. Sie verteidigten ihr Tor meist mit 11 Mann in der eigenen Spielhälfte, sodass die Lustenauer ihre Angriffe mit viel Geduld vortragen mussten. Nach Flanke von Valentin Grubeck war es der als zentraler Stürmer agierende Schoko Jailson, der in der 30. Spielminute die 1:0-Halbzeitführung erzielte. Ilkay Durmus (50‘), Julian Wießmeier (70‘) und Marco Krainz (76‘) stellten in der zweiten Halbzeit auf das Endresultat von 4:0.

Das Gesamtfazit des Trainingslagers sieht Trainer Lassaad Chabbi als äußerst positiv. Es konnte viel im spielerischen und taktischen Bereich gearbeitet werden. Die Mannschaft sieht er gut gerüstet für das erste Meisterschaftsspiel am 24. Februar beim FAC Wien.

Am morgigen Freitagabend kehrt das Team aus Malta nach Vorarlberg zurück.

Aufstellung:

Knett (46. Mohr), Grubeck (65. Lucas Barbosa), Tuncer, Haring, Stark, Joppich (54. Sobkova), Grabher (76.Bergmeister), Bolter (69. Krainz), Pedro (50. Durmus), Wießmeier, Jailson (58. Dossou)